Лише раз на рік: Верховна рада змінила процес бронювання

Верховна Рада України 9 жовтня ухвалила важливий закон № 13335, який вносить суттєві зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних працівників. Нововведення стосуються насамперед критично важливих підприємств та підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Закон дозволяє цим стратегічним компаніям тимчасово бронювати своїх працівників, навіть якщо вони не стоять на військовому обліку в ТЦК або мають неналежно оформлені військово-облікові документи. Це стосується також чоловіків, які вчасно не уточнили персональні дані або навіть перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку.

Умови та обмеження тимчасового бронювання

Новий механізм передбачає чіткі терміни та умови:

Термін бронювання: Тимчасова відстрочка від мобілізації надається на 45 днів з дня укладення трудового договору.

Тимчасова відстрочка від мобілізації надається на з дня укладення трудового договору. Частота: Таке бронювання можна отримати лише раз на рік .

Таке бронювання можна отримати лише . Обов’язок працівника: Головна мета цього пільгового періоду — надати працівнику час для усунення всіх порушень військового обліку.

Варто зазначити, що тимчасове бронювання не звільняє чоловіків від відповідальності за попередні порушення правил військового обліку.

Наслідки порушення правил

Якщо працівник протягом наданих 45 днів не усуне порушення, пов’язані з військовим обліком, його можуть звільнити. Таким чином, закон № 13335 є компромісним рішенням, яке, з одного боку, дозволяє критично важливим галузям оперативно наймати персонал, а з іншого — стимулює чоловіків до виконання своїх обов’язків щодо військового обліку.