Тарифи на газ та світло: чи зросте комуналка для українців у жовтні?

В Україні оприлюднені тарифи на газ від постачальників, а також зафіксована вартість електроенергії. Хоча базові річні пропозиції для населення залишаються незмінними, ринкові місячні ціни демонструють значне зростання.

Ситуація на ринку газу: річний тариф залишається надійним

За даними видання «ГазПравда», на ринку постачання природного газу для побутових споживачів працюють 9 постачальників, п’ять із яких пропонують як річні, так і місячні (ринкові) тарифи.

Річні пропозиції (Базовий тариф): Ціни для населення прогнозовано залишилися у діапазоні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр .

Ціни для населення прогнозовано залишилися у діапазоні від . «Нафтогаз»: Понад 98% побутових споживачів (понад 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами ГК «Нафтогаз України» з фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр . Цей річний тариф діє до 30 квітня 2026 року включно.

Понад 98% побутових споживачів (понад 12 мільйонів домогосподарств) є клієнтами ГК «Нафтогаз України» з фіксованою ціною . Цей річний тариф діє до включно. Місячні пропозиції (Ринкова ціна): Місячні ціни, які часто вибирають бізнес-клієнти, у жовтні демонструють широкий діапазон — від 8,46 грн до 26,4 грн за кубометр.

Таким чином, для переважної більшості домогосподарств, які користуються річним тарифом, вартість газу залишається стабільною.

Тарифи на електроенергію: фіксація та можливості економії

Вартість електроенергії для населення зафіксована постановою Кабінету Міністрів № 632 і становить 4,32 грн за 1 кВт·год. Цей тариф залишатиметься незмінним щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Незважаючи на фіксовану ціну, українці мають можливість легально платити менше, встановивши багатозонний лічильник.

Двозонний лічильник: З ним у період із 23:00 до 7:00 діє пільговий нічний тариф — 2,16 грн за 1 кВт·год (тобто знижка 50%). У денний час (з 7:00 до 23:00) тариф не змінюється.

Хоча в інформаційному просторі час від часу виникають чутки про можливе підвищення цін на світло, уряд наразі не обговорює серйозних сценаріїв зміни тарифів. Постанова про ПСО (Public Service Obligation) зобов’язує постачальників продавати електроенергію за фіксованою ціною. Однак, існує розуміння, що після війни від субсидування всіх споживачів доведеться поступово відмовлятися.