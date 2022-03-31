Українцям назвали марку солодощів, яка категорично відмовилась іти з Росії

Очільник українського Міністерства закордоних справ Дмитро Кулеба закликав до бойкоту продукції торгової марки Ritter Sport. Компанія навідріз відмовилася йти з російського ринку та продовжує своїми податками спонсорувати війну в Україні.





«Ріттер Спорт не бажає йти з Росії, аргументуючи це «серйозними економічними наслідками» для компанії. Та перебування на російському ринку може призвести до ще гірших наслідків, зокрема фатального удару по репутації бренду. Ritter Sport, досить фінансувати військові злочини. Збережіть своє добре ім’я та прибутки. #БойкотRitterSport», – написав міністр у своєму Twitter.

Зазначимо, що відомий виробник солодощів наразі продає в Росії близько 7% продукції. Тобто фактично десятину свого доходу німецький бренд отримує саме від населення РФ. Підрахувавши можливі фінансові збитки, в компанії прийшли до висновку, що вихід з російського ринку їм обійдеться дорожче, аніж заплямована репутація.

Коментуючи свою відмову розірвати бізнес-стосунки з окупантом, Ritter Sport також ссилається на збитки виробників какао-бобів. Представники німецького бренду здається готові приводити усі можливі аргументи, аби лише не відмовлятися від економічної вигоди.

Нагадаємо, що окрім Ritter Sport припинити роботу у Росії відмовилося ще кілька всесвітньо відомих компаній. Серед них мережа супермаркетів Metro, виробнмк мийний засобів Procter&Gamble, харчова корпорація Nestle та інші. Усі ці бренди не вважають війну, розв’язану Росією, та численні військові злочини країни-агресорки достатньою причиною, аби розірвати з нею усі партнерські зв’язки. Компанії продовжують платити податки, годуючи російську армію та фактично вбиваючи її руками українських воїнів, і навіть дітей.

Щодня біля центральних офісів цих компаній збираються активісти, закликаючи їх припинити діяльність у Росії. Тож сподіваємося, що відомі бренди схаменуться та зрозуміють, що не можна робити бізнес на крові.

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