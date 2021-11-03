Смертельний паразит виявився здатним вилікувати ракові пухлини

Вчені виявили, що один із смертельно небезпечних паразитів здатний допомогти при лікуванні деяких видів ракових пухлин. Про це пише медичне видання Medical Xpress.





У дослідженні, опублікованому 2 листопада у журналі Journal for ImmunoTherapy Cancer, показано, що мутантний штам паразита Toxoplasma gondii підвищує ефективність протиракової терапії. Крім того, він, за словами вчених з Університету Ноттінгема (Велика Британія), Університету Нінбо (Китай) та Шаньсіського сільськогосподарського університету (Китай), зменшує розмір пухлини.

Для проведення експерименту дослідники створили мутантний штам Toxoplasma gondii. Він мав обмежену здатність рости в клітинах або викликати захворювання у мишей, але в той же час міг маніпулювати їх імунною системою. При введенні штаму у великі злоякісні пухлини відбувалися запальні реакції навіть у пухлинах, які були далеко від них. Крім того, після потрапляння в організм Toxoplasma gondii пухлини стали краще піддаватися лікуванню інгібіторами імунних контрольних точок. Такий подвійний ефект призвів до підвищення виживання мишей та зниження росту таких видів пухлини, як меланома, карцинома легкого Льюїса та аденокарцинома товстої кишки.

Водночас, за словами вчених, деякі питання щодо лікування раку за допомогою мутантного штаму Toxoplasma gondii вимагають подальшого дослідження.