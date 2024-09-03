Boeing Starliner, що застряг на МКС, почав видавати дивні звуки

Першим ці звуки помітив астронавт NASA Буч Вілмор. Він почув їх із динаміка космічного корабля Starliner. Сам Вілмор не знає, що їх видає. Диспетчери, які попросили астронавта піднести мікрофон до динаміка всередині Starliner, почули «пульсуючий сигнал, що нагадує гідролокатор».

Віломор вважає, що причиною шуму можуть бути «дивацтва у зв’язку між станцією і космічним кораблем». При цьому фахівці Центру управління польотами NASA в Г’юстоні не змогли визначити точну причину шуму. Такий звук вважається аномалією, породженою впливом космосу на радіочастотну систему.

Нагадаємо, що Starliner зміг пристикуватися до МКС цього червня, але під час польоту в корабля виникли проблеми з двигунами і витоком гелію. У NASA виникли питання щодо того, чи зможе Starliner доставити космонавтів назад на Землю. Тому на планету він повернеться в автономному режимі вже 6 вересня, без екіпажу. А астронавтам Баррі Вілмору і Суніті Вільямс доведеться пробути на МКС до лютого 2025 року.