Захист від спокус: чому чоловічі пояси вірності стали трендом у США

Відповідно до Джейсона Йейтса, власника найбільшої в Америці компанії CB-X з виробництва «дорослих іграшок», у США сильно зріс попит на пояси вірності. Пристрій досить дорогий. Ціни на девайс починаються від $90, а покупцями найчастіше стають солідні чоловіки. Сучасний тренд полягає в тому, що вони носять його тепер самостійно.

Що спровокувало «цнотливий бум» у США?

На варті власної моральності

Пояс вірності – аксесуар, який механічно перешкоджає статевому контакту чи самозадоволенню.

Вперше такі пристрої з’явилися у Античності. Їх одягали на рабів, щоб запобігти небажаним вагітним. Всупереч поширеній думці, у Середньовіччі пояс вірності призначався не задля спокою ревнивого чоловіка, а захисту честі самої жінки.

Залізна конструкція натирала шкіру, не дозволяла ретельно помитися і при багатогодинному носінні призводила до виразок. Девайс одягався жінкою перед виходом надвір. Він захищав господиню від зґвалтувань і відразу знімався після повернення додому.

По-справжньому популярним прилад став у вікторіанську епоху. До того ж носили його тепер не жінки, а чоловіки. Вважається, виною тому стала праця швейцарського лікаря Самюеля Тіссо «Онанізм, або Трактат про недуги, які викликають мастурбацію».

До ХІХ століття роботу було перекладено безліччю мов, та її твердження знайшли відгук у авторитетних учених на той час. Онанізм пов’язували із придбанням психічних захворювань. Підлітків лякали, що подібне заняття знижує імунітет, веде до безпліддя і навіть загрожує смертю.

У багатих сім’ях із згубною пристрастю боролися радикально. Існували пояси, зубці яких під час збудження впивалися у шкіру, передавлювали кровотік чи били господаря струмом.

Навіщо чоловіки носять пояси вірності сьогодні?

Сучасні девайси не порівняєш із «приладами для тортур» ХІХ століття. Виробники обіцяють користувачам гігієнічність, функціональність та абсолютну безпеку.

Конструкцію обробляють вставками з дорогого дерева та хрому. Існують пристрої з електронним ключем, яким можна керувати через інтернет з будь-якої точки світу.

Американські виробники пояснюють: це не проста іграшка для фетишистів та ніжок, а серйозний аксесуар для стриманих та замкнутих чоловіків.

Немалу роль популярності пристрою зіграла гендерна егалітарність. Тепер американські жінки вимагають від своїх партнерів вірності та самопожертви.

В умовах, коли жінки почали масово звинувачувати колег у домаганнях, «цнотливий намордник» виявляється вагомим аргументом, що дозволяє зберегти сім’ю та уникнути проблем на роботі.

Своєю думкою з цього приводу поділився лікар уролог-андролог Перельман М. Ю. До певної міри пояс вірності збільшує потяг до дружини і додає палкість у стосунки. Втім, такий пристрій підійде не всім.

Як би там не було, колишній політик Рік Санторум, а нині оглядач каналу Fox News вже висловив стурбованість новим трендом. На думку ведучого, подібні захоплення ведуть націю нікуди.