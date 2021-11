Вчені розповіли, що таке ефект Мандели: 9 прикладів того, як розум нас обманює

Ви чули про ефект Мандели? Так називають вияв помилкової колективної пам’яті, або, простими словами — коли у великої групи людей виникають спогади про речі чи події, яких насправді ніколи не було. Яскравий приклад: крилату фразу “Я втомився, я йду” колишній президент РФ не вимовляв – все звучало приблизно так, але інакше.





Назва цього феномену з’явилася наприкінці 2013 року – 5 грудня помер колишній президент ПАР Нельсон Мандела. Однак в інтернеті з’явилася купа коментарів від користувачів з усього світу, які думали, що він загинув у в’язниці ще у 80-х. Мандела справді провів за ґратами 27 років, проте вийшов на волю у доброму здоров’ї в 1990 р. Звідки у великої кількості людей з’явилися неправильні спогади про смерть політика — невідомо.

Ми зібрали інші дивні прояви ефекту Мандели: 9 відомих фактів, у яких суспільство переконало себе.

“Я втомився, я йду”

Людині з пострадянського простору найпростіше пояснювати феномен Мандели саме цим виразом. Насправді Єльцин не казав, що втомився. Звучала фраза: “Я йду. Я зробив усе, що міг”.

“Люк я твій батько!”

Фанати ЗВ будуть засмучені, але легендарна фраза Дарта Вейдера звучала як “Ні, я твій батько”. Причому в цьому випадку ефект Мандели поширився не лише українською чи російською, а й англійською мовою.

«Пролетарі всіх країн, об’єднуйтесь!»

Насправді радянський плакат закликав пролетарів з’єднуватися, а не об’єднуватися

“Покатай мене, велика черепаха”

Натомість Левеня в доброму радянському мультику говорило Черепасі: “А тепер покатай мене, га?”.

“Ми вам покажемо Кузькіну матір!”

На правій фото взуття у руці прифотошопили. Немає жодних доказів, що Микита Хрущов у 1960 році реально стукав черевиком по столу і кричав ці слова на засіданні ООН.

Cause we are the champions… of the world!

Навіть фанати групи Queen переконані, що Фредді Мерк’юрі наприкінці пісні вимовляє знамениту фразу “Cause we are the champions… of the world!”, але насправді пісня закінчується “Cause we are the champions” і все – ніякого “of the world!” там немає

“Ну і пика у тебе, Шарапов”

Так Гліб Жеглов у “Місце зустрічі змінити не можна” не говорив. Натомість звучали фрази: “Ну і видок у тебе, Шарапов”, і “Ну і пика у тебе, Володя”.

“Братику, я тобі поїсти приніс!”

Якщо вам менше 30-40 років — швидше за все, ви розумієте, про який фільм і про який інтернет-мем зараз йдеться. Але насправді у “Зеленому слонику” така фраза взагалі не вимовлялася.

$ з двома рисочками

Чомусь коли ми малюємо символ долара від руки, то завжди ставимо в ньому вертикально 2 рисочки, що перетинають літеру S. Насправді рисочка всього 1.