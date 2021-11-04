Названо моделі найочікуваніших смартфонів у листопаді 2021 року

Кінець року традиційно видається дуже врожайним на нові релізи. На цей раз винятків теж не буде. У мережі вже повно чуток про пристрої, які ось-ось мають вийти, тому радимо тим, хто хоче оновити свій телефон, почекати трохи з покупкою.





Принаймні спочатку прочитайте наш матеріал і переконайтеся, що жоден із майбутніх гаджетів листопада вас не цікавить.

OPPO Reno 7 Pro

Черговий флагман китайської компанії вже пройшов сертифікацію 3C, що є ознакою швидкого релізу. Аналогічної думки дотримуються й інсайдери, які повідомляють про майбутній вихід пристрою. Точної інформації про характеристики гаджета не так вже й багато, але передбачається, що смартфон працюватиме під керуванням процесора Dimensity 1200, отримає швидку зарядку потужністю 65 Вт, а також основний фотосенсор з роздільною здатністю 50 МП.

Honor Play 5 Youth

Honor Play 5 Youth, як можна здогадатися із назви, буде орієнтований на молодь. Він отримає процесор Dimensity 900, 8 ГБ оперативної пам’яті. 6.67-дюймовий екран виконають за технологією IPS із частотою оновлення 120 Гц та вирізом-личинкою у лівому верхньому кутку під фронталку. Основна камера буде представлена ​​всього двома модулями: провідним на 64 МП та датчиком глибини з роздільною здатністю 2 МП.

OPPO Foldable

У мережі вже давно ходили чутки про те, що OPPO збирається випустити власний гнучкий смартфон і момент настав. У листопаді фірма повинна релізнути гаджет з 8-дюймовим екраном, що складається, з частотою оновлення 120 Гц. Побудований він буде на базі Snapdragon 888, а відповідальним за фотоможливість призначать 50-мегапіксельний детектор. Також телефону приписують фронталку на 32 МП та бічний сканер відбитків пальців.