Підраховано всі непотрібні телефони у світі

Понад 5 млрд мобільних телефонів зараз лежать невикористаними у людей по всьому світу, незважаючи на можливість переробки компонентів гаджетів для створення нових пристроїв. Про це йдеться в дослідженні GSMA , торгової організації, що представляє інтереси операторів мобільного зв’язку по всьому світу.

У зв’язку з цим у GSMA анонсували новий проект щодо прискорення та спрощення процесу утилізації мобільних пристроїв за участю операторів зв’язку. 12 провідних операторів світу зобов’язалися збільшити кількість випадків повернення мобільних пристроїв на переробку.

“До 2030 року кількість вживаних мобільних пристроїв, зібраних операторами за схемами повернення, складе не менше 20% від кількості нових мобільних пристроїв, проданих безпосередньо клієнтам”, – йдеться в проекті угоди.

Також оператори зобов’язалися, що до 2030 року 100% вживаних мобільних пристроїв, зібраних операторами за схемами повернення, буде відремонтовано, використано повторно або передано організаціям на переробку.

За оцінками GSMA, при правильній переробці п’ять мільярдів мобільних телефонів можуть відновити золото, паладій, срібло, мідь, рідкісноземельні елементи та інші важливі мінерали на суму $8 млрд, а також забезпечити достатньо кобальту для виробництва 10 млн акумуляторів для електромобілів.