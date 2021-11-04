Стало відомо, наскільки великою може бути риба, яка здатна пересуватися суходолом

Сьогодні є так звані сухопутні риби. Дослідники вважають, що предки цих риб могли бути ще більшими, ніж ті, що живуть у наші дні. Якого максимального розміру така риба може бути і які риби взагалі здатні пересуватися суходолом?





Колись існували риби девонські пандеріхт та тиктаалік, від яких, як вважається, походять перші чотирилапі. Вчені з’ясували, що через зовнішні умови середовища їм довелося переміститися на сушу. Однак спосіб, яким вони пересувалися землею, залишався незрозумілим. Насамперед – через відсутність прикладів сучасних сухопутних риб, які були б схожі на давніх девонських риб. Дослідженням цього питання зайнялися вчені.

Для проведення дослідження вони придбали у південному В’єтнамі чотири прісноводні амфібіотичні риби, серед яких рисовий вугор Monopterus, повзун Anabas, сомик Clarias та змієголов Channa. Далі вони протягом одного-трьох днів спостерігали за особливостями пересування риб по вологій глині. Виявилося, що всі з них (найбільшим був змієголов довжиною 1,5 м і масою 1,2 кг) пересуваються схожим чином, тобто «ривками» з невеликими перервами. Основний висновок дослідження полягав у тому, що для пересування сушею рибам потрібно мати лише орган повітряного дихання, тобто аналог легень. Крім того, у таких риб є плавальна мускулатура, розташована з обох боків тіла, яка грає роль «мотора», допомагаючи пересуватися землею.

В результаті дослідники змогли припустити, якого розміру могла бути сухопутна риба. За їх словами, товщина тіла у неї повинна приблизно дорівнювати максимальній висоті стрибка мулистого стрибуна, а це десь 20 см. Так як мулистий стрибун міг би застрибнути на спину згаданих раніше ельпістостегу, і пандеріхту, тиктааліку, всі ці риби колись ходили суходолом. Пересувалися вони з допомогою черевних плавців.