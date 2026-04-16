Астероїд Апофіс пролетить рекордно близько до Землі у 2029 році — нижче орбіти багатьох супутників

Понад двадцять років тому було відкрито астероїд 99942 Апофіс (Apophis), названий так на честь давньоєгипетського бога хаосу, темряви та вогню. Він став першим за багато років потенційно найнебезпечнішим об’єктом, що загрожує зіткненням із Землею. З цієї причини Апофіс привернув до себе найпильнішу увагу астрономів, адже його орбіта загрожувала перетнутися з нашою планетою вже 13 квітня 2029 року.

За своєю суттю Апофіс — це релікт ранньої Сонячної системи віком близько 4,6 млрд років. Він складається з первозданного матеріалу, який ніколи не входив до складу планет або супутників. За оцінками NASA, середній діаметр Апофіса становить близько 375 метрів, а його поверхня зазнавала тривалого впливу космічного середовища, включаючи сонячний вітер і космічні промені.

Спочатку після відкриття в 2004 році астероїд вважався загрозою для нас через можливе зіткнення із Землею в 2029, 2036 або 2068 роках, однак подальші спостереження змінили цю оцінку. У 2021 році NASA на 100 років виключило Апофіс із каталогу потенційно небезпечних для Землі об’єктів.

З урахуванням уточнених даних, 13 квітня 2029 року Апофіс пролетить на рекордно близькій відстані від Землі — всього близько 32 тис. км від поверхні планети. Це майже в 12 разів ближче, ніж середня відстань до Місяця, і навіть ближче, ніж орбіта багатьох геостаціонарних супутників. Таке зближення стане одним із найтісніших за всю історію спостережень за об’єктами подібного розміру і віднесено NASA до категорії «дуже рідкісних подій».

Астрономи підкреслюють, що проліт буде абсолютно безпечним, хоча гравітація Землі може лише злегка змінити орбіту астероїда навколо Сонця, зробивши її трохи більшою, але ризик зіткнення залишиться нульовим. Після прольоту в 2029 році Апофіс перейде до групи астероїдів-аполлонів — об’єктів, що перетинають орбіту Землі, але обертаються навколо Сонця по ширшій траєкторії.

Проходження Апофіса поруч із планетою стане унікальною можливістю для спостережень: за сприятливої погоди астероїд навіть буде видно неозброєним оком на нічному небі Східної півкулі (Європа, Африка та Азія).

Апофіс власною персоною

Світові космічні агентства також скористаються шансом привітати міжпланетного мандрівника з близької відстані. До нього вже прямує зонд NASA OSIRIS-REx після свого візиту на астероїд Бенну, а також у терміновому порядку виготовляється зонд ESA RAMSES, який має бути запущений не пізніше 2028 року. Не виключено, що свій зонд готують китайці, хоча про це поки нічого не було чутно. Загалом, Земля готується до гравітаційних обіймів з Апофісом. Продовження буде.