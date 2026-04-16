Прототип тихого надзвукового авіалайнера NASA X-59 вперше здійснив повноцінний політ

Фахівці NASA в рамках місії Quesst (Quiet Supersonic Technology) продовжують випробовувати експериментальний надзвуковий літак X-59, призначений для польотів на надзвуковій швидкості над сушею без характерних громових гуркотів. Днями літак вперше літав із затягнутим шасі, що дозволило повною мірою оцінити аеродинаміку цього перспективного повітряного засобу.

Шасі забиралося під час польоту 3 квітня 2026 року. Станом на 10 квітня X-59 здійснив вісім випробувальних польотів, поступово розширюючи льотний діапазон як за швидкістю, так і за висотою підйому. Шасі вперше вбиралося під час 90-хвилинного польоту на висоту до 6000 м зі швидкістю близько 740 км/год.

Ключовою особливістю проекту X-59 є його особлива обтічна форма фюзеляжу, яка відіграє вирішальну роль у зниженні інтенсивності звукового удару під час подолання звукового бар’єру — вона відбиває його в небо, а не в бік землі. Польоти зі вбраним шасі дали інженерам можливість детально вивчити роботу цього профілю в різних режимах. У теорії перехід цим літаком через звуковий бар’єр сприйматиметься на землі не голосніше, ніж стукіт дверей автомобіля, що зачиняються.

Отримані результати наближають момент, коли надзвукові пасажирські перельоти стануть можливими над населеними територіями. Найближчим часом NASA планує продовжити розширення льотного діапазону, а потім має намір провести серію польотів над обраними містами США для збору відгуків мешканців за допомогою опитувань. Отримані дані будуть передані регуляторам і допоможуть встановити нові норми шуму для комерційної надзвукової авіації, відкриваючи нову еру швидкісних повітряних перевезень.