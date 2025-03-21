Apple випустить мишку, яка буде вібрувати як геймпад від PS5

Відомство з патентів і товарних знаків США видало Apple новий патент, який містить інформацію про нову модель фірмової миші Magic Mouse. Компанія має намір наділити пристрій тактильним зворотним зв’язком, реалістичність якого виходить за рамки звичайного вібровідгуку.

За задумом розробників, за допомогою Magic Mouse користувач зможе відчувати текстуру: наприклад, рух піском або ковзання льодом, тобто щось схоже на Dual Sense від Sony. Відповідно до цього за рахунок вібровіддачі та зміни рівня зчеплення з поверхнею за допомогою особливого механізму створюватиметься відчуття, яке знадобилося б у реальності для пересування миші цими поверхнями. Очікується, що така функція стане в пригоді дизайнерам під час проектування різних типів текстур.

Деякі передбачувані сценарії роботи технології описують себе регулювання руху миші залежно від ігрової сцени. Наприклад, коли персонаж пробирається через воду або носить важке спорядження, сила тертя зросте, і рух курсору стане уповільненим порівняно зі звичайним рівнем чутливості.

Можлива дата анонсу, докладні характеристики і приблизна ціна аксесуара поки невідомі.