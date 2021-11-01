Hardnews

10 найшвидших Android-смартфонів у світі

01.11.2021
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Snapdragon 888

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала жовтневий рейтинг найпотужніших смартфонів. До нього потрапили ігрові пристрої на флагманському процесорі Snapdragon 888 Plus.


Рейтинг складено на китайських даних, але більшість смартфонів у ньому мають міжнародні версії, а отже, результати можна трактувати як глобальні.

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Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, випущений у жовтні, витіснив RedMagic 6S Pro з першого місця, набравши колосальний середній бал – 875 902.

На третьому місці розташовується iQOO 8 Pro з 844 078 балами. Далі йдуть Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro +, Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro та Oppo Find X3 Pro.

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01.11.2021
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