10 найшвидших Android-смартфонів у світі

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала жовтневий рейтинг найпотужніших смартфонів. До нього потрапили ігрові пристрої на флагманському процесорі Snapdragon 888 Plus.





Рейтинг складено на китайських даних, але більшість смартфонів у ньому мають міжнародні версії, а отже, результати можна трактувати як глобальні.

Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, випущений у жовтні, витіснив RedMagic 6S Pro з першого місця, набравши колосальний середній бал – 875 902.

На третьому місці розташовується iQOO 8 Pro з 844 078 балами. Далі йдуть Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro +, Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro та Oppo Find X3 Pro.