Бренд кросівок із США взявся за оренду графічних процесорів. Акції компанії одразу підскочили на 721%

Компанія Allbirds оголосила про перехід від виробництва взуття до використання штучного інтелекту: бренд планує надавати послуги з оренди графічних процесорів (GPU). Ринок позитивно відреагував на цю новину, і котирування акцій бренду злетіли більш ніж на 700%.

Allbirds — бренд з 11-річною історією, заснований професійним футболістом Тімом Брауном. У період з 2022 по 2025 рік продажі взуття Allbirds впали практично на 50%. Зараз же компанія оголосила про закриття всіх своїх магазинів і продала свою назву та активи за 39 мільйонів доларів. Після цього Allbirds трансформувалася в компанію NewBird AI, яка планує використовувати початковий кредитний капітал для придбання високопродуктивних графічних процесорів.

Такі GPU будуть призначені для клієнтів, які потребують виділеного доступу до обчислювальних потужностей для роботи ШІ. Довгострокова мета NewBird AI — стати повністю інтегрованим постачальником послуг GPU та хмарних рішень, орієнтованих на штучний інтелект.

Після цих новин ціна акцій компанії підскочила до $24,31, збільшившись на 721%. У Allbirds же стверджують, що їхня головна мета — заповнити прогалину, через яку розробники не можуть забезпечити себе необхідними обчислювальними ресурсами для створення, навчання та запуску ШІ.