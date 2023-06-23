Стример розбив клавіатуру об свою голову після смерті персонажа у грі

Стример Twitch під нікнеймом foxymoron_qt втратив персонажа у грі Diablo IV, після чого розбив свою клавіатуру об голову. Про це повідомляє портал Gameguru .

Геймер намагався пройти підземелля, щоб здобути 100-й рівень на рівні складності «Хардкор». Однак проходження не вдалося, і його персонаж загинув, не діставши близько 15% досвіду. Особливістю «Хардкора» є те, що смерть героя призводить до повного обнулення прогресу гри, а перезавантажитися неможливо.

У відеокліпі, що зберігся на Twitch-каналі стрімера, він спочатку мовчить, потім голосно лається і в кінці хапається за свою клавіатуру і розбиває її на дві частини про свою голову.

Офіційний реліз Diablo IV відбувся 6 червня 2023 року. Розробники гри запропонували геймерам пройти своєрідний челендж досягти 100-го рівня в режимі «Хардкор». Перша тисяча гравців, які здобули максимальний рівень та статус «Гартовий чемпіон», буде увічнена на статуї Ліліт у головному офісі компанії Blizzard.