Гра Diablo IV принесла своїм творцям рівний «числу Диявола» заробіток

У рамках звіту перед інвесторами Activision Blizzard розкрила дані про результати релізу своєї нової гри Diablo IV.

Так з’ясувалося, що всього за п’ять днів з моменту релізу проект приніс розробникам виручку в розмірі $666 млн. Ця цифра є символічною, оскільки гра присвячена протистоянню людей диявольським створінням, а число 666 вважається в деяких культурах числом Диявола.

Також стало відомо, що за цей час сумарно гравці провели в Diablo IV понад 276 млн. годин, що еквівалентно приблизно 30 тис. років. З 2 червня дня відкриття раннього доступу в грі було вбито 276 млрд демонів, що, як зазначили розробники, майже в 35 разів більше населення Землі. При цьому гравці померли 316 млн. разів. З них понад 5 млн смертей припали на одного з босів – М’ясника. Лише 163 гравці за цей час прокачали свого персонажа до максимального сотого рівня.

За даними Activision Blizzard, Diablo IV також мала великий успіх серед глядачів Twitch. З 1 по 9 червня новинка лідирувала з переглядів серед решти тайтлів на цій платформі. Також Diablo IV встановила рекорд за кількістю годинників, які глядачі витратили на перегляд контенту з гри, серед усіх проектів Activision Blizzard.

У компанії також зазначили, що поточні результати – це лише початок». Розробники планують підтримувати Diablo IV новим контентом протягом кількох років.