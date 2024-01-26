Вийшов Tekken 8: в Україні він коштує більше 3 тисяч гривень

Відбувся реліз восьмої частини легендарної серії файтингу Tekken. Гра вже доступна на ПК, консолях PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Tekken 8 – нова частина, сюжет якої розгортається через півроку після минулої частини. Гравцеві доступно 32 персонажі, з них 3 нові. Користувачі вже називають Tekken 8 найкращою частиною серії. Metacritic гра отримала 93 бали. На Steam переважно позитивні відгуки.

Зарубіжні журналісти пишуть, що Tekken 8 – кульмінація франшизи. Це великий файтинг, який зберігає традиції попередніх серій із додаванням сучасних модернізацій. Гравцям пропонується цікава сюжетна кампанія, міні-ігри, різноманіття опцій для онлайн-битв і багато унікальних персонажів, на освоєння яких піде не один десяток годин.

Як критики оцінили Tekken 8:

Noisy Pixel – 10/10

PushSquare – 10/10

IGN – 9/10

VG247 – 5/5

Videogamer – 10/10

Встановити гру вже можуть ПК-геймери з ігрового майданчика Steam. Там файтинг оцінили в 2099 гривень. Найдорожча версія Ultimate Edition коштує 3299 гривень. Якщо є сумніви, купувати чи ні, можна встановити безкоштовну демо-версію проєкту.