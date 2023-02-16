Returnal протестували в 4K на RTX 4090: гра добре оптимізована

Автор порталу DSOGaming зміг перевірити вбудований бенчмарк Returnal на відеокарті RTX 4090. Як виявилося, у екшену гідна оптимізація, а більшість навантаження лягає саме на графічний прискорювач.

Крім RTX 4090, конфігурація автора ігрового порталу включала Intel i9 9900K, 16 ГБ ОЗУ DDR4 із частотою 3800 МГц, Windows 10 та драйвер 528.24.

За словами DSOG, Returnal видає понад 60 FPS при нативному 4K з “Епічними” налаштуваннями та повним трасуванням променів. Дітище Housemarque на PC підтримує DLSS 2 та AMD FSR.

Крім цього, DSOG повідомили, що Returnal на PC обійшла стороною проблему підвисань через компіляцію шейдерів, хоча при першому запуску гра проводить цю процедуру. Зокрема, гра підгальмовує під час пересування світом.

Також нагадаємо, що гру доволі холодно прийняли ПК геймери, а піковий онлайн в STEAM зовсім не вражає.