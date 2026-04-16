З акумулятором на 7000 мА·год: у мережу просочилися характеристики Oppo Reno 16 Pro

Очікується, що ціна Oppo Reno 16 Pro становитиме від 586 до 733 доларів. За даними інсайдера Digital Chat Station, смартфон отримає 6,78-дюймовий LTPO-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та тонкими, рівномірними рамками. Очікується, що гаджет працюватиме на чіпсеті Dimensity 9500s у поєднанні з оперативною пам’яттю до 16 ГБ і вбудованою пам’яттю до 1 ТБ. Також згадуються конфігурації на 12 + 256 ГБ, 12 + 512 ГБ і 16 + 512 ГБ.

Digital Chat Station стверджує, що Oppo Reno 16 Pro отримає основну камеру з 200-мегапіксельним сенсором і перископічним телеоб’єктивом. Він також припускає, що смартфон буде оснащений акумулятором на 7000 мАг і укладений у металевий корпус. Всього буде доступно чотири кольори — чорний, зелений, фіолетовий і білий.

Також інсайдер згадав стандартну модель Reno16. За його словами, цей смартфон отримає дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма і процесор Dimensity 8. Його вартість може скласти 513 доларів.