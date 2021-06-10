Монобанк раптово відключив клієнтам можливість користування популярною послугою

Користувачі українського банку «Монобанк» масово скаржаться на неоднозначну політику фінустанови, яке за своїм бажанням відключає клієнтам можливість взяття кредиту готівкою. Так як про свої нововведення банк клієнтів не попереджає, вони залишають негативні коментарі в адресу компанії.





Подробиці ситуації

Подібний негативний відгук недавно з’явився на сайті Мінфін і він прекрасно описує сучасне ставлення всіх клієнтів до «Монобанку», який вводить свої ініціативи без оповіщення користувачів. У своєму відгуку чоловік описав ситуацію – йому сподобалися умови кредитування, які пропонує «Монобанк», тому вирішив зробити ремонт в квартирі. В якості оплати робочим користувач хотів використовувати кредитні гроші за умовами пропозиції «Кредит готівкою». Однак коли прийшов час розплачуватися з майстром, чоловік з жахом побачив, що послуга більше недоступна. В результаті у нього назріли три питання до банку:

чому послугу відключили без попередження клієнтів;

з якихось причин недоступні і інші опції, включаючи «витрати в розстрочку»;

через що фінустанова, яка була такою надійною і популярною ще рік тому, раптово почала здавати свої позиції і втрачати рейтинг довіри клієнтів.

Інші користувачі також підтримали автора відгуку у коментарях. Їх сильно засмучує рекламна практика «Монобанку», в якій він активно піарить і всюди поширює інформацію про введення «темної теми» в кабінеті користувача, але при цьому замовчує важливу для них інформацію, тим самим підставляючи безліч своїх клієнтів.