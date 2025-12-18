«Глобалка» Redmi Note 15 5G розсекречена інтернет-магазином

На сайті одного з європейських рітейлерів з’явилася глобальна версія смартфона Redmi Note 15 5G. Картка товару включає не тільки список характеристик, що дещо відрізняється від китайської моделі, але й роздрібну ціну гаджета.

Згідно з джерелом, «глобалка» Redmi Note 15 5G практично ідентична версії для ринку КНР, але ємність акумулятора у новинки менша: 5520 мАг замість 5800 мАг. В іншому все як і раніше: 6,77-дюймовий OLED-дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 і камера з датчиками на 108, 8 і 2 Мп.

Товщина корпусу смартфона теж не змінилася (7,35 мм), як і потужність технології швидкої зарядки (45 Вт). Корпус, за аналогією з «прабатьком», захищений від пилу і води за стандартом IP65. А ось ціна у європейського рітейлера помітно вища, ніж у Китаї — €280 проти $139 за версію 6/128 ГБ.