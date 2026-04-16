У новому трейлері Pragmata показано весь арсенал Хью та способи його використання

Capcom випустила новий трейлер Pragmata, у якому детально розглянуто зброю головного героя Хью та його бойову взаємодію з андроїдом Діаною. Відео вийшло слідом за сюжетним трейлером, опублікованим незадовго до релізу, і призначене для тих, кому нелегко розібратися у різноманітті озброєння та водночас використовувати здібності напарниці.

Арсенал Хью поділений на чотири типи. Базова зброя – пістолет-захват з регенеруючими боєприпасами, який завжди виручить у скрутній ситуації та чудово підходить для прицільних пострілів у ноги ворогів. Коли поодиноких атак недостатньо, в справу вступають штурмові модулі: ударна хвиля розганяє натовп енергетичним залпом, а зарядний пробиваючий снаряд прошиває кількох супротивників, що вишикувалися в лінію.

Тактичні модулі розкривають головну перевагу Хью – мобільність. Штурмовий бластер випускає дугоподібні снаряди, які вибухають по площі та перекидають слабких ворогів, дозволяючи Діані зламати їх для потужного критичного удару. Стазис-мережа знерухомлює роботів у бульбашці, даючи час вибрати найкращий кут атаки. Серед захисних інструментів виділяється генератор приманки – голографічна копія Хью відволікає ворогів, поки гравець зламує їх без перешкод і готує масовану атаку за допомогою мультивзлому Діани, що розкриває вразливості відразу декількох ботів.

Розробники рекомендують активно перемикатися між типами зброї прямо в бою та експериментувати з комбінаціями.

Pragmata вийде 17 квітня на ПК, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch 2.