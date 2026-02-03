Готується новий Silent Hill: Konami вже працює над грою

Незважаючи на кілька прикрих промахів, Konami вдалося відродити хоррор-серію Silent Hill. І зупинятися на досягнутому японське видавництво не збирається.

Компанія опублікувала звіт за третій квартал 2026-го фінансового року. Крім вже анонсованого ремейку першої частини хоррора, в документі також згадується абсолютно новий проект у всесвіті туманних містечок і гротескних монстрів. Подробиць у тексті, на жаль, немає. Фанати спекулюють, що мова йде про переосмислення Silent Hill 3.

Відзначимо, що десь на горизонті також маячить ще один тайтл за мотивами легендарної IP — Silent Hill: Townfall від No Code (Observation, Stories Untold) і Annapurna Interactive. Про анонсований восени 2022 року жахливий фільм, правда, сама Konami вже дуже давно не згадує.