S.T.A.L.K.E.R. на колесах. Критики винесли вердикт Pacific Drive

Поки всі навколо спостерігають за успіхами Helldivers 2, індустрія навіть не думає зупинятися – вона продовжує вистрілювати цікавими іграми. Наприклад, завтра виходить дорожня “виживалка” Pacific Drive, і деякі журналісти вже від душі рекомендують незвичайний проект.

Учора в ЗМІ почали з’являтися рецензії на незвичайний тайтл Ironwood Studios. Преса зустріла його тепло – але трохи стримано. На OpenCritic новинка зібрала 78 балів, а на Metacritic – 74. Експерти хвалять настрій і саму ідею зробити такий собі “S.T.A.L.K.E.R. на колесах” (або буквальний “Пікнік на узбіччі”), проте не всім до душі виконання.

“Аплодую дебюту Ironwood Studios. Команда зуміла вивести знайому роуглайкову формулу на нові висоти і додати до неї водіння, глибокі механіки “вижівалки” та захоплюючу науково-фантастичну історію, що оживляє створений студією оригінальний світ. Незважаючи на баги і навіть якщо від “рогаликів” уже нудить – у грі безумовно щось є”, – Hobby Consolas (86/100)

“Інтригуючий зачин і похмура атмосфера зіпсовані надто банальними roguelike-елементами, які збивають темп і роблять все занадто одноманітним”, – Metro GameCentral (5/10)

Прем’єра Pacific Drive відбудеться завтра, 22 лютого. Гра вийде на PC і PlayStation 5.