Ексклюзив PlayStation вийде на ПК вперше з 2008 року

Японська компанія Konami має намір включити до неанонсованої збірки Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 гру Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, яка вийшла у 2008 році тільки на PlayStation 3. Про це повідомляє IGN .

«За нашими даними, наявність MGS 4 у Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 є вірною інформацією і ми попросили коментар у Konami», — йдеться в публікації.

Незадовго до появи статті користувач з ніком Nitroid помітив, що на офіційному веб-сайті Konami про збірник можна виявити дані про те, що розробник планує випустити Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 та Metal Gear Solid: Peace Walker у другій частині колекції .

MGS 4 від студії Kojima Productions, що вийшла 2008 року, була прив’язана до ігрової консолі PlayStation 3 з моменту запуску. Наразі очікується, що у складі Master Collection Vol. 2 проект вперше вийде на ПК, PS5, Xbox Series X та S та Nintendo Switch.

Раніше колишній співробітник студії-розробника Kojima Productions Райан Пейтон заявив, що Konami мали плани випустити Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на ігровій консолі Xbox 360, проте видавець зіткнувся з проблемою при використанні приставки від Microsoft .