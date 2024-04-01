PUBG Mobile почне працювати з частотою 120 кадрів в секунду
Нарешті популярний онлайн-шутер заграє новими барвами на потужних смартфонах.
Студія Krafton офіційно оголосила, що популярна гра в жанрі королівська битва PUBG Mobile скоро отримає режим 120 кадрів на секунду. Він з’явиться в оновленні 3.2.
Гравці отримають більш плавний і чуйний геймплей. Зараз у PUBG Mobile доступно максимально 90 кадрів на секунду. На жаль, поки неясно, які саме пристрої отримають нову опцію.
Режим 120 кадрів за секунду, найімовірніше, буде оптимізовано для флагманів і субфлагманів через високі вимоги до рендерингу гри з вищою частотою кадрів.
Варто зазначити, що режим 120 fps вже доступний бета-тестерам, але вони повідомляють про деякі проблеми з нагріванням смартфонів і підвищеною витратою заряду батареї.
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