Майбутнє Xbox під питанням: Microsoft змінює курс на хмарний геймінг

Плани Microsoft щодо наступного покоління консолей Xbox опинилися в невизначеному стані. Хоча компанія вже офіційно анонсувала майбутню приставку, внутрішня стратегія може зазнати кардинальних змін.

Про це повідомив відомий інсайдер SneakersSO на форумі NeoGAF, який раніше неодноразово розкривав достовірні дані про перехід Microsoft до мультиплатформенного підходу. За його словами, у найближчі роки компанія планує зосередитися на випуску ігор для різних платформ і розвивати напрямок хмарного геймінгу, який стає дедалі популярнішим у світі.

«Можливо, виробництвом пристроїв під брендом Xbox займеться якийсь OEM-партнер, але після втрати довіри до бренду на це розраховувати не варто. До того ж Microsoft, ймовірно, завершить переорієнтацію свого підрозділу на хмарні сервіси», — заявив SneakersSO.

Журналіст Том Уоррен із видання The Verge підтвердив, що інсайдер дійсно має достовірну інформацію про внутрішні процеси в Xbox Division.

Втім, Microsoft офіційно спростувала чутки про відмову від консолей. У коментарі для Windows Central представник компанії запевнив, що корпорація «активно інвестує в розробку власних майбутніх пристроїв», які створюються безпосередньо всередині Microsoft. Також у компанії порадили звернути увагу на партнерство з AMD, що може бути ключовим для нового покоління Xbox.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft зазнала хвилі критики після підвищення цін на консолі Xbox та підписку Game Pass. Експерти вважають, що корпорація шукає нові шляхи розвитку, оскільки її сервісні моделі поки що не приносять очікуваних результатів.

Попри суперечливі заяви, одне зрозуміло: екосистема Xbox переживає період трансформації, і найближчі роки можуть визначити, чи залишиться бренд серед лідерів ігрової індустрії, чи остаточно перейде у «хмару».