Corsairs Legacy: гра від української студії отримала великий апдейт

Команда Mauris бере участь у Ukrainian Games Festival 2024, і на цю честь випустила великий апдейт Corsairs Legacy, який сильно розширює можливості фріплею, і він вже доступний для гравців на платформі Steam.

В рамках фестивалю Mauris запустили стрім на сторінці гри, впродовж якого розробник гратиме в оновлену версію Corsairs Legacy. Якщо ви хочете підтримати проєкт, залишайте сторінку Corsairs Legacy в Steam відкритою у фоні впродовж декількох годин, а за можливості – днів.

Список змін нового апдейту:

Додано можливість відвідувати 5 островів та виконувати квести на них в режимі фріплей чи в режимі історії після першого прибуття на Барбадос. Додано квест доставки товарів між 10 точками: 3 містами – іспанським Сан-Хосе, французьким Порт-Луі та англійським Бриджтауном, двома поселеннями індіанців на Гренаді і Тринідаді та пʼятьма локаціями контрабандистів на кожному з островів, 4 з яких є поселеннями. Порти ворожих міст патрулюють військові кораблі, які не дадуть змоги висадитись в порт. В порту Бриджтауна з’явились дружні кораблі. Вже доступно 3 таверни з можливістю поповнити команду, відпочити і пропустити ігровий час. Вони розміщені на Барбадосі в Бриджтауні і Раггет Поінті та на Тобаго в поселенні контрабандистів. Ми додали відновлення сил головного героя у випадку відпочинку у таверні, що виходить значно дешевше, ніж використання зілля. Ми збільшили швидкість появи більших кораблів в 2 рази. Перероблена система появи NPC: тепер вони не з’являються постійно за спиною головного героя і більш рівномірно розподілені по карті, а також додані NPC в джунглях. Торговці оновлюють свій асортимент кожний ігровий день. Додана механіка виплати щомісячної зарплатні команді. У випадку невчасної виплати грошей знижується мораль команди, що впливає на ефективність бійців під час абордажу. Також на шкоду, яку наносить наша команда ворогу, впливає наявність в трюмі зброї для команди. Для повернення моралі на рівень до невиплати зарплатні, потрібно виплатити команді в 2 рази більше грошей за допомогою механіки підняття моралі. Важливо пам’ятати, що для підтримання моралі у в трюмі корабля для команди завжди має бути провізія, ром та ліки. Постріл з пістоля тепер вважається іншим типом атаки, і ворог перестає очікувати від головного героя удар, яким гравець наносив шкоду NPC до пострілу. Внесено зміни в систему збережень, і тепер вікно збереження прогресу вантажиться в 3 рази швидше. Прибрано можливість під час бою в каюті капітана вийти на палубу. Додано анімацію падіння головного героя з висоти. Інтегровано звук перезарядки мушкета, який підлаштовується під швидкість використовуваного мушкета. Додано анімацію мушкета в момент вдягання мушкета в інвентарі. Внесено правки в локації згідно фідбеку в Discord та багів зі стрімів. Тепер в основному сюжетному квесті день і час змінюються відносно тієї дати, в яку гравець почав його проходити. Додано вплив моралі на шкоду, яку наносить команда гравця ворожій команді під час абордажу. Додано можливість відкрити судовий журнал і інші вкладки в морському режимі.

Команда Corsairs Legacy буде вдячна за будь-який фідбек, який можна залишити через форму зворотного зв’язку на сайті.