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Corsairs Legacy: гра від української студії отримала великий апдейт
Команда Mauris бере участь у Ukrainian Games Festival 2024, і на цю честь випустила великий апдейт Corsairs Legacy, який сильно розширює можливості фріплею, і він вже доступний для гравців на платформі Steam.
В рамках фестивалю Mauris запустили стрім на сторінці гри, впродовж якого розробник гратиме в оновлену версію Corsairs Legacy. Якщо ви хочете підтримати проєкт, залишайте сторінку Corsairs Legacy в Steam відкритою у фоні впродовж декількох годин, а за можливості – днів.
Список змін нового апдейту:
- Додано можливість відвідувати 5 островів та виконувати квести на них в режимі фріплей чи в режимі історії після першого прибуття на Барбадос.
- Додано квест доставки товарів між 10 точками: 3 містами – іспанським Сан-Хосе, французьким Порт-Луі та англійським Бриджтауном, двома поселеннями індіанців на Гренаді і Тринідаді та пʼятьма локаціями контрабандистів на кожному з островів, 4 з яких є поселеннями.
- Порти ворожих міст патрулюють військові кораблі, які не дадуть змоги висадитись в порт.
- В порту Бриджтауна з’явились дружні кораблі.
- Вже доступно 3 таверни з можливістю поповнити команду, відпочити і пропустити ігровий час. Вони розміщені на Барбадосі в Бриджтауні і Раггет Поінті та на Тобаго в поселенні контрабандистів. Ми додали відновлення сил головного героя у випадку відпочинку у таверні, що виходить значно дешевше, ніж використання зілля.
- Ми збільшили швидкість появи більших кораблів в 2 рази.
- Перероблена система появи NPC: тепер вони не з’являються постійно за спиною головного героя і більш рівномірно розподілені по карті, а також додані NPC в джунглях.
- Торговці оновлюють свій асортимент кожний ігровий день.
- Додана механіка виплати щомісячної зарплатні команді. У випадку невчасної виплати грошей знижується мораль команди, що впливає на ефективність бійців під час абордажу. Також на шкоду, яку наносить наша команда ворогу, впливає наявність в трюмі зброї для команди. Для повернення моралі на рівень до невиплати зарплатні, потрібно виплатити команді в 2 рази більше грошей за допомогою механіки підняття моралі. Важливо пам’ятати, що для підтримання моралі у в трюмі корабля для команди завжди має бути провізія, ром та ліки.
- Постріл з пістоля тепер вважається іншим типом атаки, і ворог перестає очікувати від головного героя удар, яким гравець наносив шкоду NPC до пострілу.
- Внесено зміни в систему збережень, і тепер вікно збереження прогресу вантажиться в 3 рази швидше.
- Прибрано можливість під час бою в каюті капітана вийти на палубу.
- Додано анімацію падіння головного героя з висоти.
- Інтегровано звук перезарядки мушкета, який підлаштовується під швидкість використовуваного мушкета.
- Додано анімацію мушкета в момент вдягання мушкета в інвентарі.
- Внесено правки в локації згідно фідбеку в Discord та багів зі стрімів.
- Тепер в основному сюжетному квесті день і час змінюються відносно тієї дати, в яку гравець почав його проходити.
- Додано вплив моралі на шкоду, яку наносить команда гравця ворожій команді під час абордажу.
- Додано можливість відкрити судовий журнал і інші вкладки в морському режимі.
Команда Corsairs Legacy буде вдячна за будь-який фідбек, який можна залишити через форму зворотного зв’язку на сайті.
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