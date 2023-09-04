Стало відомо про нову гру від творців GTA та Red Dead Redemption

Американська студія розробки відеоігор вже працює над наступним масштабним проектом Red Dead Redemption 3. Про це повідомляє видання Insider Gaming, посилаючись на інсайдера, який виступає в X (Twitter) під ніком MyTimeToShineHello.

“Red Dead Redemption 3 офіційно перебуває в роботі!” – Написав MyTimeToShineHello.

При цьому інформатор не повідомив жодних подробиць.

Insider Gaming пише, що MyTimeToShineHell – це інсайдер, який насамперед спеціалізується на чутках про кінокомікси у франшизах DC та Marvel. Ніша відеоігор є для нього новою, тому журналісти закликають ставитись до його інформації зі скепсисом.

У той же час, якщо припустити, що MyTimeToShineHell має рацію, його інформація, на думку Insider Gaming, свідчить про завершення розробки GTA. Найближчим часом варто очікувати на офіційний анонс гри та його швидкий реліз.

Згідно з ранніми чутками, до яких апелює Insider Gaming, Red Dead Redemption 3 розробляється як приквел приквела. Тобто події нової гри розгорнуться до подій другої частини та розкажуть про початок історії банти Датча ван дер Лінде. Втім, журналісти не виключають, що фокус наступної Red Dead Redemption взагалі зміститься на інших персонажів.