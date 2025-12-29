Konami планує випускати по одній грі серії Silent Hill щороку

Успіх останніх релізів надихнув Konami на активний розвиток франшизи Silent Hill. Продюсер серії Мотої Окамото в інтерв’ю журналу Famitsu озвучив амбітну стратегію видавництва: компанія прагне поставити виробництво хоррорів «на потік» і випускати приблизно по одній грі всесвіту щороку. Ця мета охоплює як уже відомі публіці анонси, так і засекречені проекти.

Фактично, цей план вже реалізується. Після виходу інтерактивного серіалу у 2023-му та успішних прем’єр 2024 року (The Short Message та ремейк Silent Hill 2), восени 2025-го до магазинів дісталася Silent Hill f. На черзі у фанатів ще щонайменше два великі тайтли — Silent Hill: Townfall та повне переосмислення найпершої частини циклу.

Окрім щільного графіку релізів, розробники планують експериментувати з географією жаху. Окамото зазначив, що фірмовий туман може вийти за межі звичних локацій та огорнути маленькі містечка в інших куточках світу, наприклад, у Південній Америці, Італії чи Південній Кореї.

