Вийшла серія одягу та аксесуарів в стилі гри Bloodborne

Модний японський бренд SuperGroupies представив новий одяг та аксесуари, натхненні вбранням персонажів відеогри Bloodborne, розробленої компанією From Software. Про це повідомляє портал Siliconera.

До останньої колекції увійшли годинник, пальто, сумка та гаманець, які повторюють вбрання Мисливця з гри. І пальто, і сумка прикрашені рунами Керілла. У лінійці також представлені годинник, сумка та гаманець із зображенням леді Марії з “Астральної годинникової вежі”, а також довгий шарф, що повторює накидку Ляльки з “Мрії мисливця”.

Всі ці вироби вже доступні для замовлення. Плащ Мисливця коштує 270 доларів США (приблизно 6510 гривень за курсом на 13 липня 2023 року), сумки – 150 доларів США (приблизно 3625 гривень), гаманці – 140 доларів США (приблизно 3378 гривень), годинник – 270 доларів США (приблизно 6510 гривень), а шарф Ляльки – 130 доларів США (приблизно 3138 гривень).

Це вже друга колекція Bloodborne від SuperGroupies, перша була представлена у 2020 році.

Bloodborne – це рольовий екшен, дія якого розгортається у похмурому фентезійному світі, натхненному вікторіанською епохою. Випущена у 2014 році, гра доступна ексклюзивно на PlayStation 4 та 5.