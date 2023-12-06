Вийшов Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Студія CD Projekt RED випустила ультимативне видання рольового бойовика Cyberpunk 2077.

Релізний трейлер Cyberpunk 2077: Ultimate Edition було опубліковано на офіційному YouTube-каналі гри у вівторок увечері. У ньому можна побачити голлівудських акторів Кіану Рівза та Ідріса Ельбу, які подарували зовнішність і голоси героям гри.

У Cyberpunk 2077: Ultimate Edition входить оригінальна Cyberpunk 2077 з оновленням до версії 2.1. Патч 2.1 – це останній великий патч для гри, який додає працюючу систему метро, можливість ходити на побачення, покращує якість картинки і звуку, а також ускладнює битви з босами.

Крім того, до складу ультимативного видання входить велике сюжетне доповнення Phantom Liberty, проходження якого займає довше 10 годин.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition доступна на ПК і консолях PS5, Xbox Series S і Xbox Series X.