Стало відомо, коли може вийти GTA 6

Компанія Rockstar випустить гру GTA 6 не раніше кінця 2024 року. Про це повідомляє портал Dexerto з посиланням на слова інсайдера з нікнеймом Tez2.

Як зазначив інсайдер, швидше за все, шоста частина популярної франшизи побачить світ у новорічний сезон 2024 року, але є шанс, що її вихід зрушить на початок 2025 року.

Затримка може бути обумовлена ​​тим фактором, що Rockstar планує повернути всіх розробників до офісів з віддаленого режиму роботи, що може призвести до звільнення деяких «талановитих співробітників».

При цьому, додав Tez2, в даний момент розробники «вирізають частину контенту» з гри, щоб встигнути у релізне вікно. На думку інсайдера, вирізаний контент буде згодом доданий до GTA 6, але вже після виходу як DLC.

Grand Theft Auto (GTA) – серія ігор від компанії Rockstar. Є однією з найкомерційніше успішних медіафраншиз в індустрії комп’ютерних ігор. Остання частина основної серії Grand Theft Auto V вийшла в 2013 році.