EGS роздає Jurassic World Evolution 2 безкоштовно та назавжди

Робочий тиждень добіг кінця. Для когось це щастя, для декого ж, навпаки, прокляття: попереду цілих два дні вихідних, чим же можна себе зайняти? Адміністрація Epic Games Store підказує: менеджментом власного Парку юрського періоду.

Отже, цього разу користувачам EGS дарують Jurassic World Evolution 2 – симулятор власника одного з найнебезпечніших розважальних центрів в історії поп-культури. Крім найму вчених і побудови різних об’єктів на території «заповідника», геймерам необхідно також стежити за тваринами: доісторичні монстри (яких в Evolution 2 понад 75 видів) так і норовлять заїсти і з’їсти один одного.

27 березня на зміну Jurassic World прийдуть два секретні подарунки.