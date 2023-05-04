Доповнена реальність: будинок стрімера обстріляли під час прямого ефіру

Під час прямого ефіру на Twitch на будинок американського гравця Escape from Tarkov Брендона “50calapr” Джонсона було здійснено напад невідомими зловмисниками. Як повідомляє Dexerto, Джонсон швидко сховався за кріслом, а потім дістав вогнепальну зброю і зник поза кадром.

У пізнішій заяві 50calapr розповів, що він проживає в районі з високим рівнем злочинності і вже стикався з подібними інцидентами раніше. Він припустив, що нападники, які стріляли з автомобіля, що рухався, можуть бути пов’язані з місцевими злочинними організаціями або наркоторговцями. Незважаючи на ризики, Джонсон залишається в цьому районі через доступну орендну плату.

На щастя, під час нападу ніхто не постраждав. Джонсон повідомив, що поліція наразі розслідує ситуацію, але висловив жаль з приводу пошкоджень, завданих скляним дверям його будинку. “Тут і так нелегко жити”, – зазначив стрімер.