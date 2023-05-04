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Доповнена реальність: будинок стрімера обстріляли під час прямого ефіру

04.05.2023
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Під час прямого ефіру на Twitch на будинок американського гравця Escape from Tarkov Брендона “50calapr” Джонсона було здійснено напад невідомими зловмисниками. Як повідомляє Dexerto, Джонсон швидко сховався за кріслом, а потім дістав вогнепальну зброю і зник поза кадром.

У пізнішій заяві 50calapr розповів, що він проживає в районі з високим рівнем злочинності і вже стикався з подібними інцидентами раніше. Він припустив, що нападники, які стріляли з автомобіля, що рухався, можуть бути пов’язані з місцевими злочинними організаціями або наркоторговцями. Незважаючи на ризики, Джонсон залишається в цьому районі через доступну орендну плату.

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На щастя, під час нападу ніхто не постраждав. Джонсон повідомив, що поліція наразі розслідує ситуацію, але висловив жаль з приводу пошкоджень, завданих скляним дверям його будинку. “Тут і так нелегко жити”, – зазначив стрімер.

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04.05.2023
Менше хвилини
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