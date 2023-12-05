Rockstar випустила трейлер GTA 6

Компанія Rockstar Games випустила трейлер нової гри GTA VI (Grand Theft Auto).

Дата виходу гри запланована на 2025 рік.

Місцем дії GTA VI є місто Вайс Сіті. Головних героїв гри звуть Люсія та Джейсон.

Піратам вдалося до офіційного випуску компанією трейлера розмістити його в інтернеті. У зв’язку з цим Rockstar змушена була завчасно опублікувати в YouTube трейлер GTA VI.

Попередня частина гри Grand Theft Auto V була випущена в 2013 році. Відтоді Rockstar отримала від її продажів понад $7,7 млрд.

Раніше повідомлялося, що на презентації PC Gaming Show: Most Wanted 2023 були продемонстровані фрагменти проєктів, які вийдуть найближчим часом. Серед них український екшен S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.