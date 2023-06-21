Українські розробники STALKER 2 у грубій формі послали білоруських журналістів

Українська компанія GSC Game World у грубій формі відповіла журналістам білоруського інтернет-видання про відеоігри iXBT.games на питання, пов’язані з грою STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Журналісти написали, що YouTube через скарги GSC Game World заблокував деякі відеоролики ігрового ЗМІ, а також видав страйк його каналу. iXBT.games за те, що нападки українських розробників могли бути викликані сюжетами iXBT.games, присвяченими розборам витоків за грою STALKER 2. Хоча, як запевняють журналісти, вони використовували лише легальні промо-матеріали, опубліковані GSC Game World.

Щоб розібратися в ситуації, я написав представнику GSC Game World, який кинув нам страйк. Я запитав про причини блокування контенту і побажав команді GSC удачі в завершенні STALKER 2», – каже пост iXBT.games.

Журналісти отримали відповідь від розробників гри та опублікували його скріншот. У листі представник української компанії послав iXBT.games «услід за російським військовим кораблем».

Реліз STALKER 2: Heart of Chornobyl має відбутися до кінця 2023 року. Гра вийде на ПК, а також на консолях Xbox Series X і S.