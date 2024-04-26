З оновленого Fallout 4 “зникала” російська локалізація

В оновленій версії Fallout 4 для PlayStation 5, крім поліпшеної графіки, заявлено російську озвучку. Однак на старті продажів її з гри прибрали.

Оновлену версію Fallout 4 для PlayStation 5 було випущено ввечері 25 квітня. На сторінці гри в турецькому PlayStation Store зазначено, що вона перекладена кількома мовами, включно з російською, і має відповідну озвучку на PS5-версії. Однак у грі та налаштуваннях вибрати російську мову не можна. При цьому офіційної російської озвучки для гри ніколи не існувало.

Судячи з усього, розробники під час оформлення сторінки Fallout 4 в PS Store переплутали розділ з текстовим і звуковим перекладом гри. Це підтверджується тим, що російську мову вказано в озвучці, але не в тексті, хоча в самій грі все навпаки – текст перекладено, а озвучка ні.

Незважаючи на те, що оновлення безкоштовне, деяким гравцям, у яких є оригінальна версія, все ж доведеться купити Fallout 4. Це стосується версії гри з бібліотеки PS Plus Collection.