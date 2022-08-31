У мережу потрапило відео з кадрами з нової Call of Duty

Користувач Twitter під ніком Cod Leaks опублікував 40-секундний відеоролик з кадрами Call of Duty, що ще не вийшла: Modern Warfare 2, в якому показана нова ігрова механіка для серії. Про це повідомляє видання MP1st.





На кадрах кліпу видно, як головний герой бере участь в автомобільній погоні і веде вогонь по ворожому пікапу. Після короткої перестрілки персонаж застрибує до кузова пікапа, вбиває водія і бере керування машиною на себе. При цьому в інтерфейсі гри з’являється діаграма, що відображає стан автомобіля. MP1st зазначає, що механіка є новою для серії ігор Call of Duty.

Як саме ролик потрапив у розпорядження Cod Leaks, не повідомляється. Однак, судячи з того, що видавець гри Activision Blizzard почав видаляти репости кліпу із соцмереж, цей злив не схожий на частину рекламної кампанії.

Call of Duty: Modern Warfare вийде на консолях та ПК вже 28 жовтня 2022 року. Дія гри розгорнеться у актуальному часі. За сюжетом гравця у складі американської армії належить виконати операцію Task 141, метою якої є знищення мексиканської терористичної групи Al-Qatala і наркокартеля Las Alamas.