GTA 6 перенесли через затримки у виробництві

Студія Rockstar Games може перенести реліз Grand Theft Auto VI з 2025 року на 2026 рік. Причина – затримки у виробництві, випливає з даних Kotaku.

Фанати чекають продовження культової гри вже понад 10 років. За ранніми відомостями, вихід нової частини GTA був запланований на початок наступного року. У нових відомостях, отриманих джерелами Kotaku, йдеться про проблеми з розробкою проєкту і його графіки.

“Стає все більш імовірним, що продовження може вийти не раніше кінця 2025 року. Також можливо, що воно може навіть перенестися на 2026 рік, оскільки виробництво, як повідомляється, відстає”, – уточнює видання.

Раніше стало відомо, що для створення деяких деталей і персонажів нової гри використовуються сучасні нейромережеві моделі. Зокрема, за допомогою ШІ згенеровані інтер’єри та меблі, а також NPC. Також рекомендуємо ознайомитися з трейлером GTA 6. Ролик побив кілька рекордів на YouTube і послужив поштовхом до створення багатьох пародійних відео.