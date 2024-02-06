Новий Silent Hill завантажили понад 1 млн разів

Компанія Konami несподівано для всіх 1 лютого представила нову версію гри Silent Hill для PlayStation 5. Гра називається Silent Hill: The Short Message; продукт невисоко оцінили як критики, так і геймери, але завантажили гру понад 1 млн разів.

На ресурсі Metacritic середній бал Silent Hill: The Short Message склав 51 бал, на думку ігрових ЗМІ, на думку геймерів – 6.5 балів. Гравців не вразив сюжет, не схожий, за оцінками спільноти, на геймплей Silent Hill, відсутність бойової системи та неможливість впливати на головного антагоніста – монстра в кольорах сакури, який увесь час переслідує головного персонажа – дівчину Аніту, змушену весь час пересуватися без відчутного екшену.

Героїня має перебувати в покинутому будинку і слідувати повідомленням своєї померлої подруги. У підсумку вона стикається з моторошними кошмарами, що і є головною цінністю гри, і з монстром, якого гравці якраз оцінили найбільше за дизайн і створення атмосферності. За естетику відповідав знаменитий японський гейм-дизайнер Масахіро Іто, що також надає продукту цінності. За словами дизайнера, запропонована гра – експериментальний проєкт.

Незважаючи на невисокі оцінки, гру з 1 лютого було завантажено понад 1 млн разів.