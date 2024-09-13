Опубліковано відео геймплею нової гри про Черепашок-ніндзя

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – це суміш beat ’em up-a і платформера. Сюжет гри розгортається у світі мультфільму “Черепашки-ніндзя: Погром мутантів”, що вийшов у 2023 році. У цій грі Леонардо, Донателло, Рафаель і Мікеланджело поєднують навчання в школі із захистом Нью-Йорка від мутантів.

У геймплейному трейлері про особливості гри розповідає Ейпріл О’Ніл, напарниця головних героїв. У кожної з черепашок будуть унікальна зброя, кастомізація, здібності та древо навичок. У грі буде як одиночний режим, так і локальний кооператив на двох осіб. Гравців чекає подорож Нью-Йорком, заселеним різними мутантами.

Реліз Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed призначено на 18 жовтня 2024 року. Гра вийде на Nintendo Switch, Xbox One і Xbox Series X/S, PlayStation 4 і PlayStation 5, а також ПК.