Ілон Маск увірвався з пістолетом до розробників гри Cyberpunk 2077

Засновник Tesla та SpaceX, а також глава X (Twitter) Ілон Маск у минулому з пістолетом проник у студію звукозапису польської компанії CD Projekt RED, щоб попросити у розробників роль у грі Cyberpunk 2077. Про це повідомляє видання The Gamer, посилаючись на витримку з біографії мільярдера, написаної журналістом Уолтером Айзексоном.

Точний час інциденту не повідомляється. Проте відомо, що озброєний Маск увірвався до студії, коли там працювала його громадянська дружина Граймс. Співачка займалася записом реплік для свого персонажа у Cyberpunk 2077, вигаданої поп-зірки Ліззі Уіззі.

У руках Маска був раритетний двохсотрічний пістолет. Працювала зброя чи ні, чи не уточнюється. Сам мільярдер сказав, що він озброєний, але не небезпечний. Маск перервав запис Граймс і наполіг, щоб йому теж дали роль у грі.

Відео дня

“Хлопці в студії здорово занервували”, – сказала Граймс, згадуючи цей випадок.

Айзексон також написав, що Маск був захоплений грою Cyberpunk 2077. Справа в тому, що тема аугментації людського тіла йому вкрай близька і пов’язана з компанією мільярдера Neuralink, який працює над нейроінтерфейсом.

Внаслідок цього інциденту або інших причин CD Projekt RED все ж таки додала невелике камео Маска в гру.