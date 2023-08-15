Дата виходу STALKER 2 виявилася не вірною

На початку серпня на сайті Plaion з’явилася інформація про два видання STALKER 2: Heart of Chornobyl з датою виходу 1 грудня 2023 року. Проте виявилося, що це була технічна помилка, а не витік, повідомляє портал GRY Online із посиланням на представників компанії.

Згідно з заявою Plaion, дату 1 грудня було введено на сторінках з грою помилково — натомість мала використовуватися стандартна «заглушка» із зазначенням 31 грудня 2023 року. Зазвичай останній день року як реліз вказується для проектів, які не мають точної дату виходу.

Розробники STALKER 2: Heart of Chornobyl зі студії GSC Game World поки не оголосили офіційну дату релізу свого проекту, який має вийти на ПК та Xbox Series X/S до кінця 2023 року. Передплатники Game Pass отримають безкоштовний доступ до проекту одразу після виходу.

STALKER 2: Heart of Chornobyl – це продовження культової серії ігор про сталкери в Зоні відчуження, де гравці мають зіткнутися з аномаліями, мутантами та іншими небезпеками.