Розкрито вартість та дату виходу української гри STALKER 2

Вихід шутера STALKER 2: Heart of Chornobyl може відбутися 1 грудня 2023 року. Таку дату релізу вказано на сайті Plaion, німецько-австрійського дистриб’ютора фізичних копій гри.

Зазначається, що 1 грудня значиться для всіх платформ, серед яких ПК та консолі Xbox Series X/S. Plaion вказав цей день не лише для базової версії, диск якої продаватиметься за €59, а й для лімітованого видання, оціненого в €79.

Користувачі мережі не виключають, що 1 грудня це формальна дата, яка була вказана при створенні сторінки гри. Тим не менш, Plaion є офіційним дистриб’ютором фізичних копій гри і може знати дійсні терміни релізу STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Уважні користувачі також звернули увагу на те, що 1 грудня 2023 припадає на п’ятницю, що є типовим днем ​​для релізів ігрових проектів. Крім того, GSC Game World планує представити грабельну демоверсію STALKER 2 на виставці gamescom 2023 у Кельні , що свідчить про те, що розробка вже близька до завершення.

Розробники та представники магазину ніяк не прокоментували ситуацію.