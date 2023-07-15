Epic Games Store безкоштовно роздає симулятор залізниці Train Valley 2

Настав час поповнити свою ігрову бібліотеку в Epic Game Store, адже магазин зараз роздає безкоштовно економічний симулятор Train Valley 2, присвячений управлінню залізницею.

Вам належить узяти на себе роль будівельника нових шляхів, здійснювати доставку вантажів і модернізацію локомотивів. Уся ваша система має працювати як швейцарський годинник, навіть у критичних ситуаціях, таких як аварії та стихійні лиха.

Хороша новина в тому, що Train Valley 2 – гра, яка не вимагає потужних комп’ютерів і спокійно запуститься навіть на старих моделях.

Ось мінімальні вимоги:

Операційна система: Windows Vista

Процесор: Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц / AMD Athlon 64 X25600 2.8 ГГц

2 ГБ оперативної пам’яті

Відеокарта: Radeon HD 2400 / NVIDIA GeForce 7600

Мінімум 1 ГБ вільного місця на диску

Якщо ви хочете отримати кращу продуктивність, ось рекомендовані вимоги:

Операційна система: Windows 10

Процесор: Intel Core i3 або вище

4 ГБ оперативної пам’яті

Відеокарта: NVIDIA GeForce 1050 Ti або вище

Мінімум 1 ГБ пам’яті

Ви можете знайти Train Valley 2, перейшовши за цим посиланням. Роздача триватиме до 20 липня, тож не пропустіть можливість отримати гру безкоштовно.