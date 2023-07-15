Epic Games Store безкоштовно роздає симулятор залізниці Train Valley 2

Настав час поповнити свою ігрову бібліотеку в Epic Game Store, адже магазин зараз роздає безкоштовно економічний симулятор Train Valley 2, присвячений управлінню залізницею.
Вам належить узяти на себе роль будівельника нових шляхів, здійснювати доставку вантажів і модернізацію локомотивів. Уся ваша система має працювати як швейцарський годинник, навіть у критичних ситуаціях, таких як аварії та стихійні лиха.
Хороша новина в тому, що Train Valley 2 – гра, яка не вимагає потужних комп’ютерів і спокійно запуститься навіть на старих моделях.
Ось мінімальні вимоги:
- Операційна система: Windows Vista
- Процесор: Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц / AMD Athlon 64 X25600 2.8 ГГц
- 2 ГБ оперативної пам’яті
- Відеокарта: Radeon HD 2400 / NVIDIA GeForce 7600
- Мінімум 1 ГБ вільного місця на диску
Якщо ви хочете отримати кращу продуктивність, ось рекомендовані вимоги:
- Операційна система: Windows 10
- Процесор: Intel Core i3 або вище
- 4 ГБ оперативної пам’яті
- Відеокарта: NVIDIA GeForce 1050 Ti або вище
- Мінімум 1 ГБ пам’яті
Ви можете знайти Train Valley 2, перейшовши за цим посиланням. Роздача триватиме до 20 липня, тож не пропустіть можливість отримати гру безкоштовно.
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