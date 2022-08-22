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Гру World of Tanks перейменують для Росії та Білорусії
Розробники Wargaming запустять окремий клієнт для гравців із Росії та Білорусі, який називатиметься «Світ танків».
Повідомляється, що регіональний клієнт підтримуватиме способи оплати, доступні в обох країнах. Перенесення облікових записів розпочнеться у вересні. Гравцям запропонують вибрати між європейським сервером World of Tanks під керуванням Wargaming та російським сервером “Світ танків” під керуванням Lesta Games.
Нагадаємо, у квітні Wargaming оголосила про припинення діяльності в Росії та Білорусі. Бізнес передали російській студії Lesta.
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