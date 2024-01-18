Гра про піратів від українських розробників виходить вже 30 січня

Сьогодні команда проєкту Corsairs Legacy оголосила дату релізу гри в Steam в Early Access: 30 січня 2024 року.

Також Mauris опублікували геймплейне відео, що показує мінігру в перудо, яка буде доступна в Corsairs Legacy. Перудо – це гра, в яку грали пірати і матроси в 17 сторіччі в Карибському регіоні, а також в неї грали в фільмі Пірати Карибського моря 2. А тепер кожен гравець в Corsairs Legacy зможе зіграти в кості у місцевій таверні. Представлене відео містить в собі відеоправила з повною озвучкою і субтитрами, які гравці побачать при першій спробі гри в перудо, та сам ігровий процес. В Сorsairs Legacy буде доступна і текстова версія правил гри в скороченому варіанті, до якої завжди можна звернутись, якщо щось забули.

Спеціально для зручності гравців на офіційному сайті Corsairs Legacy була запущена спільнота гри. Там можна ознайомитись з усіма предметами, що доступні в грі, та їхніми характеристиками, а також переліком основних квестів. Спільнота дасть можливість гравцям комунікувати між собою та залишати коментарі розробникам, щоб отримати поради чи допомогу на офіційному ресурсі. Спільнота вже доступна на сайті Corsairs Legacy від сьогодні.

На минулому тижні Mauris опублікували геймплейні відео природи в Corsairs Legacy з релізною графікою: на офіційному україномовному YouTube-каналі ви можете побачити поселення контрабандистів, а на англомовному – маяк. Також команда проєкту оголосила, що гра вже отримала схвалення на публікацію від Steam, але все ще не отримала підтвердження сумісності зі Steam Deck. Розробники провели оптимізацію і досягли результату в 60 FPSпри роздільній здатності FullHD на заявленій відеокарті GeForce GTX 1060 6GB без використання DLSS і FSR, які доступні опціонально в налаштуваннях.