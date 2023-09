У Epic Games Store безкоштовно роздають дві атмосферні ігри: Out of Line та The Forest Quartet

Жодної п’ятниці не обходиться без безкоштовної роздачі ігор в Epic Games Store. Сьогодні будь-хто з акаунтом в онлайн-магазині може поповнити свою ігротеку відразу двома проектами: адвенчурою Out of Line і головоломкою The Forest Quartet. Обидві доступні аж до 28 вересня 18:00 за київським часом.

Out of Line — пригодницький 2D-платформер, сюжет якого обертається навколо маленького робота, який намагається втекти з величезної фабрики. А одним із ключових предметів стане спис, за допомогою якого можна долати перешкоди, стрибати вище та активувати перемикачі.

The Forest Quartet — 3D-головоломка про привид убитої співачки, яка має зіграти прощальний концерт для всіх учасників колишньої групи. З кожним із учасників пов’язана власна загадка, а її рішення розкриє нові подробиці сюжету.